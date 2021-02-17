Вирусолог рассказал о вакцине будущего от COVID-19

В текущей ситуации важно приостановить развитие пандемии COVID-19, однако в будущем может появиться вакцина, способная противодействовать легкой или бессимптомной формам заболевания. Об этом сообщил в среду, 17 февраля, ученый-вирусолог, доктор медицинский наук, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Будущее, я думаю, будет за созданием эффективной живой вакцины. Но это займет годы, быстро сделать препарат по такой технологии нельзя. Эту вакцину разработают, опираясь на вариант вируса или несколько его вариантов, которые вызывают инфекцию бессимптомную или с легкими симптомами», — рассказал Альтштейн порталу «Комсомольская правда».

Он отметил, что вирус постоянно эволюционирует, изменяется и адаптируется к разным условиям, благоприятным для размножения.

«В природе остаются те мутации, которые способствуют размножению вируса, а те, которые «помогают» ему убивать людей, отпадают. Таким образом вирус эволюционирует, изменяется и приспосабливается к тем условиям, в которых может размножаться и к тому иммунитету, который есть у человека», — объяснил ученый.

15 февраля в Канаде назвали международный интерес к российской вакцине «Спутник V» серьезной победой РФ. Автор статьи на Rasio Canada Тамара Альтереско уточнила, что изначально в ряде стран российскую разработку не приняли и хотели обнаружить в препарате какие-либо недостатки. Однако вакцина окупилась со всех точек зрения, поскольку интерес к ней растет по всему миру, в том числе в Европе.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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