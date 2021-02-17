Названы главные изобретения российских ученых за 2020 год

Вакцина от туберкулеза, стабилизатор шасси автомобилей, дешевый способ получения солнечной энергии вошли в список главных изобретений российских ученых за 2020 год. Данные о новинках 17 февраля представил Роспатент.

В рейтинг главных изобретений вошла полиантигенная вакцина она помогает не только защитить от туберкулеза, но и лечит уже заболевшего человека. Отмечается, что препарат уже прошел вторую фазу клинических испытаний, а сейчас ученые готовятся к проведению заключительных исследований.

В список также попала система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости, уточнили в Роспатенте «РИА Новостям».

Важным изобретением в 2020 году стала разработка нового способа получения игольчатого кокса, который используют при производстве батарей для электромобилей. Изобретение решает проблему импортозамещения.

Также учеными была создана технология, помогающая отличить интеллектуального бота от живого оператора — это поможет защититься от некоторых способов мошенничества. За полгода использования в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 млн рублей.

В строительной отрасли важным изобретением стала технология производства материалов со специальными добавками, которые предотвращают горение. Также ученые создали антенну малой высоты, которая обладает широкой полосой рабочих частот и малой взаимосвязью между излучателями. Энергетики в 2020 году работали над созданием дешевого и экологичного способ создания солнечных элементов на основе минералов перовскитов.

Хирурги при проведении операций смогут использовать прибор, который с помощью лазерного излучения будет автоматически зондировать биологическую ткань с целью обнаружения нервов и сосудов. Также в 2020 году был создан набор для выявления возбудителей инфекционных заболеваний, который позволяет выявить вирус в одну стадию.

В 2020 году российские студенты изобрели персональный блокатор вирусов. В состав специального картриджа входят гранулы с хлоритом натрия.