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Россия обновила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году
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Россия обновила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году

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Объем поставок несырьевых неэнергетических товаров из России за рубеж в 2020 году составил $161,3 млрд против $155,1 млрд за 2019 год. Об этом сообщил в среду, 17 февраля, Российский экспортный центр (РЭЦ).

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«В 2020 году экспорт российских несырьевых неэнергетических товаров превысил $161 млрд, это новый абсолютный рекорд», — рассказали ТАСС в РЭЦ.

В центре отметили, что это уже третий рекорд подряд и, несмотря на все сложности, которые были в прошлом году, экспорт несырьевых неэнергетических товаров из России смог вновь взять рекорд, передает «Газета.ru».

«По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 ($155,1 млрд) годах. Сейчас мы установили амбициозную базовую планку для дальнейшей работы по достижению показателей национального проекта», — рассказала гендиректор центра Вероника Никишина агентству.

Отмечается, что основную часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).

Наибольший рост в ввозе агропромышленной продукции показали экспортеры пшеницы, поставки выросли более чем на $1,8 млрд, и подсолнечного масла, поставки увеличились более чем на $600 млрд. Кроме того, вырос экспорт полиэтилена, в 2020 году он показал прирост на $449 млн по сравнению с 2019 годом.

Согласно данным РЭЦ, больше всего товаров ННЭ поставили в Китай ($16,4 млрд), Казахстан ($12,3 млрд), Белоруссию ($9,4 млрд), Турцию ($8,15 млрд) и Нидерланды ($6,2 млрд).

Правительство России 8 февраля утвердило формулу расчета гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня 2021 года. Для расчета пошлины будут применяться данные о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Кроме того, 4 февраля глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявлял, что с 1 апреля водится механизм регистрации экспортных контрактов на бирже.

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