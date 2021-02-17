Экс-дипломат осудил выход США из Договора по открытому небу

Соединенным Штатам стоит вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом 17 февраля заявил экс-дипломат США Говард Стоффер, комментируя решение бывшего президента страны Дональда Трампа о выходе из ДОН.

«Объявление администрации Трампа о том, что она выйдет из Договора по открытому небу, было нарушением американского закона», — приводит «РИА Новости» слова Стоффера.

Стоффер отметил, что рекомендует действующему президенту США Джо Байдену рассматривать выход из Договора по открытому небу недействительным и незаконным.

«Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор», — добавил Стоффер.

Осенью 2020 года Вашингтон подтвердил, что больше не является участником договора по открытому небу.

15 января текущего года Россия также объявила, что начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. В МИД РФ заявили, что после выхода из Договора США «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора». При этом в МИДе отметили, что этот шаг еще не означает начала выхода из соглашения, так как это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит вопрос о возвращении в ДОН при условии возвращения в соглашение США.

Тогда же официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что новая администрация США изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга