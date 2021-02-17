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Посольство России раскритиковало призыв Эстонии к ужесточению санкций

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Призывы эстонского парламента к ужесточению санкций против России ухудшат и без того напряженные отношения между Москвой и Таллином. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 февраля на сайте посольства РФ в Таллине.

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Отмечается, что 15 февраля в эстонском парламенте был принят документ с призывом к ЕС разработать политику ограничений, которая «вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики». В голосовании приняли участие только 66 депутатов из 101.

«Фактом остается принятие заявления, добавляющего немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений. Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились», — говорится в заявлении.

Кроме того, в российском диппредставительстве отметили, что провал инициативы более выгоден эстонцам, так как открывает «перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага».

10 февраля сообщалось, что глава столичной фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас назвал человеческим мусором русскоязычных жителей Эстонии. Подобное заявление депутат сделал в Facebook, комментируя пост экс-министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу.

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