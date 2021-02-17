Судоремонтный завод в Ростове-на-Дону признают банкротом

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск, поданный межрайонной инспекцией ФНС о признании банкротом ООО «Донской судостроительно-судоремонтный завод». Ведомство требует внести в реестр кредиторской задолженности долг по налогам на сумму в 3,9 млн рублей. Заседание по этому делу состоится 17 марта.

RostovGazeta со ссылкой на систему СПАРК уточняет, что ООО «Донской судостроительно-судоремонтный завод» было создано в 2008 году. Основной вид деятельности – производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

Собственник компании — ООО «Южная коммерческая система». Бенефициаром обоих предприятий является Ольга Горбатенко, а директором — Станислав Синявцев.