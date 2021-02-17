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США готовы к новым способам укрепления стратегической стабильности с РФ

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Соединенные Штаты готовы рассмотреть другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией, помимо Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил во вторник, 16 февраля заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Он отметил, что между государствами существуют разногласия, однако, по мнению главы американской дипломатии, Вашингтон и Москва способны сотрудничать в сферах взаимного интереса.

«Мы смогли очень быстро продлить ДСНВ на пять лет, потому что это было в наших интересах <...>. И мы рассмотрим другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией, хотя мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия являются вызовом нашим интересам и ценностям. Однако мы должны быть способны работать на два фронта», — сказал Блинкен в интервью радио NPR.

11 февраля президент России Владимир Путин поприветствовал выполнение американским лидером Джозефом Байденом обещания о продлении ДСНВ.

В конце января Путин и Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Затем Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение, и после этого Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

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