Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Россия обновила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году
Мир
Экс-дипломат осудил выход США из Договора по открытому небу
Наука
Ученые обнаружили способные размножаться на Марсе организмы
Мир
Безос вернул себе первое место в рейтинге богатейших людей мира
Общество
Синоптики предупредили о морозе и снегопаде в Москве 17 февраля
Спорт
Касаткина вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
Общество
Число корпоративов на 23 февраля и 8 марта снизилось наполовину
Мир
Более 20 городов США обновили температурный рекорд
Мир
Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России

Россияне назвали категории самых неприятных попутчиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские туристы назвали типы попутчиков, которые им наиболее неприятны. Исследование провел аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». Результаты опроса опубликованы в среду, 17 февраля, на сайте RT.

Дома лучше: внутренний туризм в 2021-м может заработать вдвое больше
В следующем году отпуск в пределах страны планируют провести около 40% российских путешественников

«Постоянно не везет 16% путешественников — им все время попадаются неприятные попутчики. Периодически встречают неприятных попутчиков 36% россиян. Столько же рассказали, что неприятные соседи в дороге попадаются им редко», — говорится в сообщении.

Однако 12% опрошенных заявили, что никогда не встречали неприятных попутчиков.

Согласно исследованию, самыми раздражающими попутчиками стали те, от кого плохо пахнет, такой вариант выбрали 27% респондентов, а также те, которые путешествуют в состоянии алкогольного опьянения, этот вариант выбрал 21% опрошенных. Тройку лидеров самых неприятных попутчиков замыкают те, кто смотрит видео и слушают музыку без наушников. Этот вариант выбрали 16% респондентов.

«Кроме того, путешественники не любят скандалистов (7%), а также тех, кто громко разговаривает (7%), едет с маленькими детьми (6%), трогает соседей (5%) и пристает с разговорами (5%)», — следует из данных опроса.

В исследовании приняли участие 3,2 тыс. человек.

В начале февраля специалисты сервиса «Туту.ру» выяснили самые главные страхи россиян в путешествиях. Результаты опроса показали, что больше всего российские туристы боятся непредвиденных расходов. Также россияне опасаются в путешествии испортить впечатление от поездки и потратить время впустую.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021