Россияне назвали категории самых неприятных попутчиков

Российские туристы назвали типы попутчиков, которые им наиболее неприятны. Исследование провел аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». Результаты опроса опубликованы в среду, 17 февраля, на сайте RT.

«Постоянно не везет 16% путешественников — им все время попадаются неприятные попутчики. Периодически встречают неприятных попутчиков 36% россиян. Столько же рассказали, что неприятные соседи в дороге попадаются им редко», — говорится в сообщении.

Однако 12% опрошенных заявили, что никогда не встречали неприятных попутчиков.

Согласно исследованию, самыми раздражающими попутчиками стали те, от кого плохо пахнет, такой вариант выбрали 27% респондентов, а также те, которые путешествуют в состоянии алкогольного опьянения, этот вариант выбрал 21% опрошенных. Тройку лидеров самых неприятных попутчиков замыкают те, кто смотрит видео и слушают музыку без наушников. Этот вариант выбрали 16% респондентов.

«Кроме того, путешественники не любят скандалистов (7%), а также тех, кто громко разговаривает (7%), едет с маленькими детьми (6%), трогает соседей (5%) и пристает с разговорами (5%)», — следует из данных опроса.

В исследовании приняли участие 3,2 тыс. человек.

В начале февраля специалисты сервиса «Туту.ру» выяснили самые главные страхи россиян в путешествиях. Результаты опроса показали, что больше всего российские туристы боятся непредвиденных расходов. Также россияне опасаются в путешествии испортить впечатление от поездки и потратить время впустую.