Фестиваль пельменей провели в Татарстане

В Татарстане в варклед-бодьинском сельском Доме культуры Агрызского района провели районный фестиваль пельменей «Шудо пельнянь». Его приурочили ко Всемирному дню пельменей.

В состязаниях принимали участие семь команд. Были мастера из Удмуртии и из соседних поселений Агрызского района. Они лепили пельмени на время, собирали и разбирали мясорубку, показывали творческие номера и пели песни.

Больше всего пельменей за 15 минут слепила команда «Веселые девочки» из села Кадыбаш. Им удалось за это время приготовить 135 штук. Другие команды тоже отличились. К примеру, команда «Сударушка» выложила пельмени на поднос в форме сердца, пишет ИА «Татар-информ».

В середине февраля стало известно о намерении Удмуртии зарегистрировать бренд «Всемирный день пельменя». Речь идет о регистрации товарного знака, который связан с брендом «Родина пельменей». «Всемирный день пельменя» проводят в Ижевске с 2015 года.