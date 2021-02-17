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Суд огласил приговор жителю Приморья за ДТП с шестью погибшими

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Шкотовский районный суд в Приморье приговорил к четырем годам и трем месяцам колонии-поселения местного жителя, который на грузовике столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли шесть человек и еще один несовершеннолетний пассажир пострадал.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 февраля на сайте прокуратуры Приморского края.

«Судом установлено, что в июле 2019 года фигурант, управляя технически исправным самосвалом «Howo», двигался по участку автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный со стороны Артема в направлении Находки. Проявив преступную небрежность, он допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Toyota Wish», — говорится в сообщении.

17 февраля также стало известно, что прокуратура в Новосибирске начала проверку по факту наезда курьера на женщину с коляской.

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