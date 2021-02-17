Синоптики предупредили о морозе и снегопаде в Москве 17 февраля

Жителей Москвы в среду, 17 февраля, ожидает морозная погода с небольшим снегом. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.

В ночь на четверг в столичном регионе похолодает до –22 градусов.

До 11.00 18 февраля в Москве будет действовать «желтый» уровень опасности из-за гололедицы.

В Москву 12 февраля пришли сильные снегопады — снег шел на протяжении нескольких дней. Всего за двое суток в регионе выпало 87% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в столице к 14 февраля достигла 59 см, в области — 72 см, что в полтора-два раза превысило норму.

Снегопад такого масштаба связан, по мнению метеорологов, с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона «Волькер». Именно он стал виновником самой продолжительной метели как минимум за последние два года.