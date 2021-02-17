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Чистоту в семи парках Нижнего Тагила поддержат за 2,8 млн рублей

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Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчиков на уход за семью парками. На содержание их в чистоте и порядке планируется потратить из городского бюджета 2,8 млн рублей.

Речь идет о «Центре семейного досуга» в ТОС «Пограничный», сквере у памятника горнякам на руднике имени III Интернационала, территории у памятного камня героям гражданской войны 1918 года, парковой зоне «Муринские пруды», сквере на улице Быкова, площади перед торговым центром на улице Зари и общественной территории на границах улиц Салтыкова-Щедрина, Котовского и Калинина.

Подрядные организации должны будут содержать эти пространства в чистоте не только в летний, но и в зимний период. Так, зимой, необходимо очищать площадки, тротуары и парковки от снега вручную, следить за газоном. Летом – выкашивать газоны газонокосилкой, очищать урны от мусора, ухаживать за парковыми диванами и скамейками, завозить песок в песочницы.

Кроме того, с 16 апреля по 25 мая этого года исполнитель обязан провести акарицидную обработку территорий парков против клещей. Действие контракта рассчитано до 30 июня 2021 года, пишет ТагилСити.Ру.

Ранее сообщалось, что в 2022 году будет отмечаться 300-летие Нижнего Тагила. Эмблемой праздника выбрали Лисью гору.

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