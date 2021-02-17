Прокуратура проведет проверку по факту избиения ребенка в Новосибирске

Прокуратура Ленинского района Новосибирска проведет проверку публикаций в социальных сетях, в которых распространяется видео избиения ребенка мужчиной. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 февраля на сайте региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, в подъезде жилого дома по улице Романтиков в Ленинском районе Новосибирска мужчина причинил ребенку телесные повреждения. Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка», — говорится в сообщении.

В свою очередь в управлении Следственного комитета России по Новосибирской области заявили, что по предварительным данным, ребенка бил его родной дедушка. Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, кадры избиения запечатлела камера видеонаблюдения в подъезде.

Ранее, 10 февраля, стало известно о возбуждении уголовного дела по факту избиения двух детей в Сургуте. Полуторамесячного мальчика и полуторагодовалую девочку госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями в виде травм головы и других частей тела. На причастность к совершению преступления проверяют мать детей и ее сожителя — отца младшего ребенка.