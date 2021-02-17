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Число погибших в ДТП с автобусом под Иркутском возросло до пяти

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Число погибших при столкновении рейсового автобуса, грузового и легкового автомобиля в Иркутской области возросло до пяти, сообщает в среду, 17 февраля, региональное управление МВД.

Ранее стало известно о четырех жертвах аварии. На месте погибли водители легковой Toyota и автобуса. Также скончались двое пассажиров иномарки.

В ведомстве уточнили, что тело еще одного погибшего обнаружили при разборе легковушки. Правоохранителям также известно о госпитализации троих пассажиров автобуса.

ДТП произошло ранее в среду примерно в 4:00 по местному времени (16 февраля, 23:00 мск) на трассе А331 «Вилюй» в районе поселка Кузнецовка Братского района. Легковой автомобиль Toyota Ipsum столкнулся с припаркованным грузовиком, после чего с автомобилем столкнулся автобус, следовавший по маршруту «Иркутск–Тулун–Братск».

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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