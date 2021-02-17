Сервис Booking.com оставил спорный пункт в своих договорах

Сайт Booking.com оспорил решение ФАС об отмене паритета. Сервис бронирования оставил спорный пункт в своих договорах. Агрегатор обязывает отели давать ему самые выгодные условия, передает телеканал «Известия».

Согласно условиям соглашений, гостиницы не могут сдавать номера дешевле, чем на Booking. Исключением из правил являются предложения на сайте отелей. Если контрагент нарушает условие, его позиция снижается в поисковом запросе.

В 2020 году ФАС обнаружила нарушение антимонопольного законодательства. Booking.com не исправил договоры и обратился в суд.

Теперь в случае проигрыша дела сервис заплатит штраф до 15% от выручки.

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