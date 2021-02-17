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На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

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На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, передает телеканал «Известия».

Пепел поднялся на высоту более 1 км и образовал большое облако. Части породы обрушились на здания четырёх деревень. Данных о пострадавших нет.

На улицах города Катания выпал вулканический пепел. Местный аэропорт
приостановил работу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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