На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, передает телеканал «Известия».

Пепел поднялся на высоту более 1 км и образовал большое облако. Части породы обрушились на здания четырёх деревень. Данных о пострадавших нет.

На улицах города Катания выпал вулканический пепел. Местный аэропорт

приостановил работу.

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