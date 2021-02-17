На Сахалине закрыли дороги из-за мощного циклона

Девять дорог закрыты на Сахалине из-за сильных снежных заносов. Об этом REGNUM в среду, 17 февраля, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, не доступны для движения всех видов транспорта из-за сильного снега и плохой видимости дороги: «Южно-Сахалинск–Поречье», «Поречье–Поронайск», «Смирных–Ноглики», «Ноглики–Оха», «Лиственичное–Охотское–Мальково», «Томари–Краснополье», «Арсентьевка–Ильинское», «Тымовское–Александровск-Сахалинский». Утром 17 февраля закрыли дорогу «Чехов–Томари», пишет сайт kp.ru.

Отмечается, что автодорога Южно-Сахалинск–Холмск» открыта для пассажирских автобусов.

На указанных дорогах оборудованы пункты обогрева и выставлены посты ГИБДД. При необходимости все желающие водители и пассажиры могут остановиться в пунктах временного размещения.

Вечером во вторник, 16 февраля, организовали движение автомобильных колонн на трассе между Долинском и Южно-Сахалинском. КамАЗ МЧС сопроводил 33 автомобиля в сторону островной столицы, в обратную сторону — 41 машину.

Региональный главк МЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

В тот же день сообщалось, что из-за циклона на Сахалине был отложен вылет ряда авиарейсов, закрыта паромная переправа, пишет RT. Кроме того, были отменены междугородние поезда и автобусы, сообщает телеканал «360». Школьники были переведены на дистанционное обучение, пишет телеканал «Звезда». В регионе объявили режим лавинной опасности.

16 февраля сообщалось, что в Хабаровском крае из-за снежного циклона оказалось нарушено транспортное сообщение и электроснабжение.