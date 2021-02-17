Врач назвала скрывающиеся за изжогой заболевания

Врач-терапевт, член Российского общества терапевтов Зухра Алиева в беседе с корреспондентом сайта aif.ru во вторник, 16 февраля, рассказала, какие заболевания могут скрываться за изжогой.

По словам специалиста, признаки изжоги у каждого человека различны, однако в основном это жжение в области груди, затрудненное дыхание и боль, которая может отдавать в шею и плечо. Данный симптом возникает из-за нарушения режима питания и дня, а также вследствие заболевания ЖКТ.

Терапевт отметила, что причин для развития изжоги несколько. Это может быть нарушение образа жизни и питания, вредные привычки, преобладание в рационе жирных, острых, слишком пряных продуктов, шоколада и сладких газированных напитков. Также изжога может появляться у людей с избыточным весом, из-за ношения тесной одежды с тугими поясами, из-за стресса и нервозности. Привести к изжоге может и прием некоторых лекарственных препаратов и беременность: зачастую изменения в гормональном фоне и давление плода на больших сроках на внутренние органы провоцируют данное неприятное ощущение.

По словам Алиевой, причины изжоги могут крыться в серьезном заболевании, определить, какие болезни ее провоцируют, может только врач. Обычно изжога появляется при гастрите, хроническом панкреатите, язве желудка и 12-перстной кишки, рефлюксной гастроэзофагиальной болезни, дисфункции желчных путей, диафрагмальной грыже, недостаточности желудочной кардии.

По словам медика, обязательно следует определить причину появления изжоги. Если это единичные случаи и связаны с питанием, медицинская помощь не требуется: достаточно будет изменить режим питания и образа жизни. Также при редкой изжоге можно принять антацидные препараты, но не чаще четырех раз в сутки. Если изжога беспокоит чаще двух раз в неделю или постоянно, это чаще всего связано с патологией со стороны ЖКТ, и без медицинского вмешательства не обойтись.

«При длительной изжоге может возникнуть хронический кашель, который мало кто связывает с проблемой со стороны ЖКТ, в основном в первую очередь внимание обращают на дыхательные пути. Безусловно, необходимо обратиться к специалисту и заняться лечением основного заболевания, симптомами которого были изжога и кашель», — отметила врач.

Терапевт подчеркнула, что без обследования и курса терапии может образоваться язвенное поражение слизистой оболочки органа пищеварительной системы. На месте зажившего язвенного поражения образуется рубец, который грозит стенозом пищевода, затрудняющим поступление пищи, что влечет за собой серьезные последствия. Чаще всего такую проблему решают хирургическим путем. В этой связи при регулярном появлении изжоги медлить с визитом к врачу не стоит.

В сентябре 2020 года врачи сообщили, что изжога может привести к раку пищевода.