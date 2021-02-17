США и Германия начали переговоры по «Северному потоку — 2»

Вашингтон начал переговоры с Берлином по проекту «Северный поток — 2», стало известно изданию The Wall Street Journal во вторник, 16 февраля.

Источник из немецкой администрации рассказал изданию, что стороны обсуждают будущее газопровода, а также санкции против участвующих в строительстве компаний.

Во вторник у администрации США наступил крайний срок для оглашения списка компаний, которые, по мнению Вашингтона, нарушают американские законы и могут стать потенциальными объектами санкций.

Представитель министерства экономики и энергетики ФРГ подтвердила, что переговоры правительства Германии с США по проекту «Северный поток — 2» проходят в закрытом режиме.

В Белом доме сообщили, что несмотря на обсуждение с Германией позиция США по проекту не изменилась.

12 февраля американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении газопровода. В этот же день в Госдепе США назвали санкции в отношении этого проекта одним из важных инструментов в текущей ситуации.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, страны Балтии, Польша и Украина.