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Одной из возможных причин запаха изо рта назвали COVID-19

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Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с «Ридусом» во вторник, 16 февраля, назвал одной из причин запаха изо рта заражение коронавирусом.

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По словам специалиста, часто неприятный запах изо рта говорит о болезни бронхолегочной системы, и это становится особенно частым симптомом COVID-19.

«Если у человека есть трахеит, бронхит, воспаление легких, пневмония неважно какого течения, значит есть повышенное количество микрофлоры легочной, превышающей норму. Именно ее разложение провоцирует неприятный запах», — пояснил лор.

Врач отметил, что если человек при выдохе ощущает неприятный запах изо рта, а к этому еще добавляются кашель и другие тревожные симптомы коронавируса нового типа — гриппозное состояние, вялость, тяжесть в голове, — то вероятность COVID-19 достаточно высока, отмечает телеканал «360».

4 февраля заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина назвала основные причины неприятного запаха изо рта. По ее словам, основными причинами появления галитоза называют плохую гигиену полости рта, кариес, налет на языке. Также проблема может появиться при хроническом тонзиллите или курении.

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