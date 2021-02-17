На Сахалине возбудили дело в отношении экс-главы Охинского района

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Охинского района Сахалинской области Сергея Гусева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 февраля на сайте регионального управления СК РФ.

«По версии следствия, в апреле 2017 года, подозреваемый <…> незаконно лично подписал договор аренды земельного участка, расположенного в Охинском районе, предусматривающий разрешенное использование для строительства и размещения объекта по хранению, обезвреживанию и утилизации нефтесодержащих отходов, что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

1 февраля сообщалось, что прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева.

По версии следствия, с 2009 по 2017 год подозреваемый ограничил коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги пассажирских перевозок, вытеснив их с рынка коммерческих услуг.