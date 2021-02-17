Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Братском

В Иркутской области произошло столкновение рейсового автобуса, грузового и легкового автомобиля, в результате чего погибли четыре человека. Об 17 февраля сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла около 4:00 по местному времени (16 февраля, 23:00 мск) на трассе А331 «Вилюй» в районе поселка Кузнецовка Братского района, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Легковой автомобиль Toyota столкнулся с припаркованным грузовиком, после чего с автомобилем столкнулся автобус, следовавший по маршруту «Иркутск–Тулун–Братск».

В ДТП погибли четыре человека — водитель автобуса и три человека, находившихся в легковом автомобиле. Информация о пострадавших уточняется.

В салоне автобуса находились около 25 пассажиров, которых отправили в Братск на попутном автобусе.

Днем ранее сообщалось, что водитель такси сбил человека на пешеходном переходе в районе Южнопортовый в Москве. Пострадавшего госпитализировали.