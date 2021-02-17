Служба горючего российской армии отмечает свой 85-й день рождения в Хмеймиме

Служба горючего российской армии отмечает 17 февраля 85-й день рождения. На авиабазу Хмеймим в Сирии горючее доставляется из России, требования к нему — повышенные.

«Без горючего нет боевой мощи, без службы горючего нет вооруженных сил! Ни одного срыва обеспечения материалами ГСМ нашей группировки, а также четко налаженная система контроля качества обеспечила безаварийную работу наземной техники и летательных аппаратов группировки», — говорит начальник службы горючего группировки ВС РФ в Сирии Максим Соколов.

В лаборатории авиационный керосин проверяется на фракционный состав, масло — на вязкость, бензин и дизельное топливо — на температуру сгорания.

«С лаборантом мы приходим, отбираем пробу. Смотрим ее на наличие воды, примесей, определяем плотность. После этого уже определяем по фракционному составу, если всё соответствует — то работаем с топливом», — поясняет начальник лаборатории по контролю качества горючего Алексей Тимченко.

За время работы в Сирии служба ГСМ обустроила склады и построила централизованный заправщик — сократив в разы время на ожидание в очереди. Автомобили подъезжают сюда ежеминутно.

История службы горючего ведется с создания 17 февраля 1936 года Управления снабжения горючим Рабоче-крестьянской красной армии. В настоящее время она является одной из ведущих структур системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.