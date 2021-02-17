В аэропортах Москвы задержали и отменили 30 рейсов

В московских аэропортах задержаны или отменены в общей сложности 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания», опубликованные 17 февраля.

Так, по состоянию на 03:00, в Домодедово задержаны 18 авиаперелетов, еще три отменены. Во Внуково не состоятся четыре рейса, задерживается один.

В Шереметьево задержано и отменено по два авиарейса. Об изменениях в расписании аэропорта Жуковский данных нет.

Причины изменений в расписании не приводятся.

До 22:00 16 февраля в Москве действовал «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов: 7–12 градусов ниже нормы.

12 февраля в столицу пришли сильные снегопады — снег шел на протяжении нескольких дней. Всего за двое суток в регионе выпало 87% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в столице к 14 февраля достигла 59 см, в области — 72 см, что в полтора-два раза превысило норму.