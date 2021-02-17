В Испании задержаны 14 участников беспорядков после ареста рэпера Пабло Аселя

По меньшей мере 14 человек задержаны в Испании в результате беспорядков, связанных с арестом рэпера Пабло Аселя. Об этом говорится в сообщении на странице правоохранительных органов в Twitter.

Сообщается, что два человека задержаны в Барселоне, четыре — в Вике, восемь — в Льейде. По информации службы скорой помощи, в общей сложности, 17 человек получили ранения, восемь из них — госпитализированы.

Беспорядки начались после акций в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление леворадикального терроризма и оскорбление монархии — в 2018 году суд приговорил его к девяти месяцем заключения за высказывания с упоминанием террористической организации GRAPO. Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и 16 февраля забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.

11 февраля американские власти призвали своих граждан пересмотреть возможные поездки в Испанию в связи с угрозой терактов и массовых беспорядков.