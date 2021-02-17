Передвижные аптечные пункты могут появиться в Подмосковье

В Московской области могут появиться передвижные аптеки. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на сайте Мособлдумы.

Парламентарии уже рассматривают соответствующий законопроект об основах охраны здоровья граждан и об обращении лекарственных средств. Пока документ прошел первое чтение. Планируется установить порядок организации работы таких аптек к 1 июля 2021 года. Нововведение должно утвердить правительство РФ.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по охране здоровья Владимир Вшивцев, благодаря запуску мобильных аптечных пунктов может решиться проблема доступности медицинских препаратов. Например, людям с ограниченными возможностями не придется лишний раз идти за лекарствами в аптеку, пишет «Москва 24».

Кроме того, согласно тексту документа, предлагается обязать аптеки информировать покупателей о наличии и минимальной цене лекарств в рамках одного международного непатентованного наименования.

Вшивцев добавил, что следует уделить особое внимание разработке и согласованию четких методических рекомендаций по работе передвижных аптечных пунктов. По словам депутата, в законопроекте также пока отсутствуют нормы, которые необходимо внести в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение требований закона, пишет РИАМО.

26 января сообщалось, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал удачным опыт интернет-продаж безрецептурных лекарств. Он добавил, что принято решение о продлении функционирования дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов.