Дегтярев доложил Путину о работе хабаровского правительства за полгода

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 16 февраля, доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах работы правительства региона за последние шесть месяцев. Стенограмма рабочей встречи опубликована на сайте Кремля.

В ходе встречи Дегтярев поблагодарил главу государства за доверие и свое назначение на должность врио главы региона.

«Мы в свою очередь, правительство Хабаровского края, за полгода, которые прошли, сделали следующее. Ну, во-первых, начали своевременно отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз. Далее мы выполняли и выполняем все социальные обязательства, которые государство берет», — отметил Дегтярев.

Он напомнил, что в прошлом году регион столкнулся с паводком, который обошелся без жертв и серьезных разрушений. А в настоящий момент идут выплаты людям, которые потеряли имущество из-за стихии.

Кроме того, по словам врио главы Хабаровского края, в ноябре был принят бюджет региона и впервые за восемь лет проиндексированы краевые выплаты. Региональному правительству также удалось решить проблему с транспортным налогом, которая тревожила местных жителей, добавил Дегтярев.

Вместе с этим в Хабаровском крае были увеличены премии, гранты и стипендии талантливым школьникам, а также молодым ученым и деятелям культуры. Также на 30% выросли расходы на территориально-общественное самоуправление.

Президент России Владимир Путин 20 июля 2020 года отстранил от должности главу Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначил депутата Госдумы ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора региона.