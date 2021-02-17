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Депутаты просят Роспотребнадзор разъяснить порядок въезда в РФ иностранных студентов

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Во вторник, 16 февраля, Роспотребнадзор обновил рекомендации для вузов. Иностранным студентам разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Однако пока открыты только воздушные границы страны, причем далеко не со всеми государствами.

— Неясно, смогут ли студенты возвращаться через сухопутные границы. И как быть тем, кто проживает в странах, с которыми закрыто даже воздушное сообщение, например учащимся из Ирана. Смогут ли они приезжать, используя крупные международные хабы вроде Турции, — сказал «Известиям» зампредседателя комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев. — Мы направили в Роспотребнадзор письмо с просьбой разъяснить эти моменты.

Согласно постановлению правительства РФ № 635-р, на данный момент возобновлено сообщение с Великобританией, Танзанией, Турцией, Швейцарией, Египтом, Мальдивами, Объединенными Арабскими Эмиратами, Казахстаном, Киргизией, Республикой Корея, Кубой, Сербией, Японией, Сейшельскими Островами, Эфиопией, Вьетнамом, Индией, Катаром, Финляндией, Азербайджаном, Арменией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий:

За границей образования: вернутся ли в Россию иностранные студенты

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