Чрезмерное употребление антибиотиков может привести к росту устойчивых половых инфекций

Чрезмерное потребление антибиотиков во время пандемии грозит не только невосприимчивостью к ним, но и новыми болезнями, не поддающимся терапии, говорят опрошенные «Известиями» эксперты. Врачи предупреждают: бесконтрольное самолечение может привести к росту заболеваемости резистентными (устойчивыми к лекарствам) инфекциями, передающимися половым путем. В частности, это касается «супергонореи», ообщила «Известиям» гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Утишева.

— Избыточное назначение и употребление антибиотиков широкого спектра, в частности азитромицина, в период пандемии СOVID-19 создали предпосылки для дальнейшего роста резистентности возбудителя гонореи. «Супергонорея» может стать существенной проблемой, — подчеркнула эксперт.

Число антимикробных препаратов ограничено, и если воздействовать на микроорганизм недостаточными дозами, то впоследствии он приобретет возможность сопротивляться и большему количеству препарата, отметил главный научный сотрудник Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Михаил Гомберг. При этом неправильное лечение половых инфекций в дальнейшем сказывается на эффективности терапии пневмонии, и наоборот, потому что появляются устойчивые штаммы, объяснил специалист.

— Вполне вероятно, что после окончания пандемии мы столкнемся с рядом запущенных случаев заболеваний, передаваемых половым путем, а также их осложнений, — сказала «Известиям» акушер-гинеколог клинико-диагностического центра «Медси» Яна Никитенко.

По данным Минздрава за 2017–2018 годы, в нашей стране регистрируют по 12–16 тыс. заражений гонореей в год.

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Постыдные мутации: из-за пандемии возможен всплеск устойчивых половых инфекций