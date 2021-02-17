Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США заявили о варианте укрепления стратегической стабильности с РФ другими договорами
Мир
Президент Египта призвал граждан страны ограничить рождаемость
Мир
Испания откроется для международных туристов летом
Экономика
Ритейл предупредил о росте цен на яйца и мясо птицы
Наука
Французская компания создала убивающую коронавирус защитную маску
Мир
Российский сенатор диагностировал у Столтенберга «спутанное сознание»
Общество
В ВОЗ затруднились назвать сроки окончания пандемии COVID-19
Интернет
Пользовательница TikTok рассказала о способе уснуть за пять минут
Мир
Крупные автопроизводители в США приостановили работу из-за непогоды

Белый дом допустил перенос выступления Байдена перед конгрессом США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом не исключает переноса даты выступления американского президента Джо Байдена перед палатой представителей и сенатом конгресса США с речью, которая является аналогом ежегодного послания «О положении страны». Об этом во вторник, 16 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Повод для давления неважен: главное из внешнеполитической речи Байдена
Бороться с Россией, сдерживать Китай и восстанавливать международные институты - главные цели новой американской администрации

«Безусловно, президент с нетерпением ждет возможности выступить с обращением. Мы остаемся в контакте с лидерами конгресса относительно сроков и формата. Разумеется, это [выступление] не будет выглядеть как прежде [из-за санитарно-эпидемиологических мер на фоне пандемии]», — сказала Псаки журналистам на брифинге, который транслировался на странице Белого дома в Twitter.

При этом пресс-секретарь подчеркнула, что данное событие не было запланировано на февраль и появившаяся в ряде СМИ информация о планах Байдена выступить 23 февраля не соответствует действительности.

Как уточняет «РИА Новости», в первый год своего президентства американский лидер не выступает с ежегодным посланием «О положении страны».

4 февраля президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте со своей первой большой речью в качестве главы государства. Речь шла о внешней политике страны.

Джо Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021