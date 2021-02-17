Белый дом допустил перенос выступления Байдена перед конгрессом США

Белый дом не исключает переноса даты выступления американского президента Джо Байдена перед палатой представителей и сенатом конгресса США с речью, которая является аналогом ежегодного послания «О положении страны». Об этом во вторник, 16 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Безусловно, президент с нетерпением ждет возможности выступить с обращением. Мы остаемся в контакте с лидерами конгресса относительно сроков и формата. Разумеется, это [выступление] не будет выглядеть как прежде [из-за санитарно-эпидемиологических мер на фоне пандемии]», — сказала Псаки журналистам на брифинге, который транслировался на странице Белого дома в Twitter.

При этом пресс-секретарь подчеркнула, что данное событие не было запланировано на февраль и появившаяся в ряде СМИ информация о планах Байдена выступить 23 февраля не соответствует действительности.

Как уточняет «РИА Новости», в первый год своего президентства американский лидер не выступает с ежегодным посланием «О положении страны».

4 февраля президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте со своей первой большой речью в качестве главы государства. Речь шла о внешней политике страны.

Джо Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США.