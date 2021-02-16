Голосование за объекты благоустройства пройдет в Тверской области

В марте жители Тверской области смогут увидеть проекты рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках программы формирования комфортной городской среды, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проекты представят 11 городов, где живут больше 20 тысяч человек. Это Тверь, Бежецк, Бологое, Конаково, Нелидово, Кимры, Осташков, Ржев, Вышний Волочек, Торжок и Удомля. Впервые голосование будет организованно на специальной платформе, который разработан Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». Об этом пишут Тверские ведомости.

На 16 февраля в Тверской области уже определен 41 проект для голосования. Самое большое количество представленных территорий в Твери, Бологом, Вышнем Волочке, Ржеве, Удомле и Торжке. Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая.