Заведующую детсада в Рязанской области подозревают в служебном подлоге

В Скопинском районе Рязанской области заведующую одного из детских садов подозревают в служебном подлоге. По версии следствия, с декабря 2010 по декабрь 2020 года двое знакомых заведующей якобы работали в детском саду.

Должности они фиктивно занимали самые разные – прачки, младшего воспитателя, помощника воспитателя, коридорной уборщицы, сторожа и оператора стиральных машин. Зарплата этим людям начислялась, но никаких обязанностей они не выполняли, передает РИА «7 новостей». За 10 лет накопилась внушительная сумма – более 1,7 млн рублей.

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы одного из лесных хозяйств. Женщина подозревается в служебных подлогах. По данным следствия, осенью 2020 года подозреваемая по просьбе знакомого составила ордер на отпуск лесопродукции. В него она внесла ложные данные о сроках и основаниях вывоза, а также расписалась за начальника производственного участка