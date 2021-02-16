Российский сенатор диагностировал у Столтенберга «спутанное сознание»

Генсек НАТО Йенс Столнтенберг, судя его заявлением относительно взаимоотношений альянса с Россией, страдает «спутанным сознанием». Такую точку зрения 16 февраля высказал зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Вот такая ассоциация мне пришла на ум. Господину генсеку хорошо бы в зеркало внимательно посмотреть, и может быть всё встанет на свои места. Но для этого надо, чтобы у него было зрение хорошее и присутствовали элементы совести. Россия никаких антиевропейских блоков не создает, не расширяется к их границам, не называет никого противником, не назначали ответственных за изменение политического строя в других странах. Поэтому заявление Столтенберга вызывает только такую ассоциацию, и больше ничего», — сказал он в эфире радио НСН.

Климов подчеркнул, что Россия может дать отпор «любом агрессору в любой момент с любой стороны» — сил и средств у российских вооруженных сил для этого достаточно. Он также обвинил Запад в попытках развалить Россию изнутри «при помощи разнообразных агентов влияния».

Ранее во вторник Столнтенберг заявил, что в НАТО готовы как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству. Он подчеркнул, что диалог с Россией должен основываться «на силе, на твердости», но также возможно и даже необходимо настраивать взаимодействие с Россией.