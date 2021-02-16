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Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на западе Москвы

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Один человек погиб в результате пожара, возникшего в квартире одного из многоэтажных домов на западе Москвы. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пожар произошел на Беловежской улице. В ходе тушения сотрудники экстренных служб обнаружили тело человека.

Жильцов подъезда, где произошел пожар, частично эвакуировали в целях безопасности.

Подробности и причины возгорания устанавливаются.

14 февраля крупное возгорание произошло в хостеле на Мясницкой улице в Москве. Площадь пожара составила 500 кв. м, в результате возгорания частично обрушилась кровля здания. Сообщалось об одном пострадавшем, который, по предварительным данным, отравился продуктами горения. Из здания вывели 35 человек.

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