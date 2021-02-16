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Жителя Ижевска осудили за реабилитацию нацизма

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В Ижевске 57-летнего местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу о реабилитации нацизма.

В течение 2019 года мужчина в соцсетях публично отрицал преступления нацистов в годы Второй мировой войны, оправдывал их действия и призывал «к возбуждению вражды» по национальному признаку. При этом подсудимый отрицал факты, установленные Нюрнбергским трибуналом, передает ИА «Сусанин».

Верховный суд Удмуртской Республики признал мужчину виновным по двум статьям УК России: части 1 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») и части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

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