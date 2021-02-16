Пользовательница TikTok рассказала о способе уснуть за 5 минут

Пользовательница TikTok под ником Psychologee рассказала о том, как уснуть всего за 5 минут. Этим способом она поделилась в видео, которое опубликовала на своей странице в соцсети.

«Начните перечислять в голове вещи, только убедитесь, что они никак не связаны друг с другом», — объяснила девушка.

По словам пользовательницы, данный метод помог побороть ее собственную бессонницу. Она узнала об этом трюке от преподавателя психологии. Сама девушка является дипломированным психологом.

Видео Psychologee успели оценить более полумиллиона пользователей, которые отмечают, что метод действительно работает.

21 декабря кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, какие продукты способствуют крепкому сну.