Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В NASA заявили о готовности аппарата Perseverance сесть на Марс 18 февраля
Мир
Крупные автопроизводители в США приостановили работу из-за непогоды
Спорт
ЦСКА в девятый раз выиграл дивизион Тарасова
Общество
В РФ с марта станет обязательной установка пожарной сигнализации в новостройках
Армия
Истребители Су-57 начнут применять совместно с дронами «Охотник»
Мир
Новые типы коронавируса выявили во всех провинциях Канады
Общество
В Госдуму внесли проект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой
Мир
В ФРГ заявили о закрытом характере переговоров с США по «Северному потоку – 2»
Общество
Курорт «Эльбрус» снова закрыли из-за двухметрового снега в горах

Пользовательница TikTok рассказала о способе уснуть за 5 минут

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользовательница TikTok под ником Psychologee рассказала о том, как уснуть всего за 5 минут. Этим способом она поделилась в видео, которое опубликовала на своей странице в соцсети.

Продолжение мема: зачем чиновников собрались учить молодежным трендам
На спецкурсах госслужащим расскажут про правила пользования TikTok и объяснят разницу между буллингом и шеймингом

«Начните перечислять в голове вещи, только убедитесь, что они никак не связаны друг с другом», — объяснила девушка.

По словам пользовательницы, данный метод помог побороть ее собственную бессонницу. Она узнала об этом трюке от преподавателя психологии. Сама девушка является дипломированным психологом.

Видео Psychologee успели оценить более полумиллиона пользователей, которые отмечают, что метод действительно работает.

21 декабря кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, какие продукты способствуют крепкому сну.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021