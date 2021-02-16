В ООН призвали страны мира отказаться от «вакцинного национализма»

Странам мира необходимо помнить о «вакцинной солидарности» и отказаться от «вакцинного национализма», поддержав население бедных государств. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек выступит на заседании СБ ООН 17 февраля, оно будет посвящено теме борьбы с коронавирусной инфекцией и вакцинации. Гутерреш намерен призвать мировое сообщество к солидарности.

«Одна большая просьба — по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность, по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом», — приводит слова Дюжаррика «РИА Новости».

Он добавил, что текущие темпы вакцинации не позволяют привить от COVID-19 большинство мирового населения со скоростью, необходимой для сдерживания распространения заболевания.

Как уточнил представитель Гутерреша, власти каждой страны должны заботиться о своем народе. Он также выразил надежду на то, что международное сотрудничество и финансирование позволит удовлетворить все потребности людей.

«Это в интересах каждого, из развитой ли вы страны, развивающейся или страны со средним уровнем дохода, чтобы все были вакцинированы», — заключил Дюжаррик.

Ранее в феврале генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны делиться вакциной против коронавируса. Он указал, что, несмотря на то что число доз вакцин, вводимых во всем мире, уже превысило число зарегистрированных инфекций, 2,5 млрд человек почти в 130 странах до сих пор не получили возможность сделать прививку.

Также Гебрейесус 18 января заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях на текущий момент находится под угрозой.