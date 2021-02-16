Две общественные территории благоустроят во Мценске Орловской области

Во Мценске Орловской области продолжится благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

В городе запланировано благоустройство семи дворовых и двух общественных территорий на общую сумму 25,7 млн рублей. В настоящее время определены подрядные организации, которые выполнят работы по благоустройству территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Кузьмина д. 22; ул. Катукова д. 3/1; ул. Катукова д. 1; ул. Катукова д. 5; ул. Гагарина д. 74 б; ул. Гагарина д. 72 и ул. Красноармейская д. 21 и д. 23. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Кроме того, подготавливается документация для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации, которая выполнит работы по благоустройству территории многоквартирного дома по адресу: ул. Московская д. 13. Определены подрядные организации, которые выполнят работы три этапа благоустройства сквера им. В. С. Калинникова по ул. Кузьмина и два этапа благоустройства городского парка культуры и отдыха. Работы планируется завершить в августе 2021 года.