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Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. руб. по делу о клевете

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Прокуратура попросила оштрафовать блогера Алексея Навального на 950 тыс. рублей по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко, сообщает во вторник, 16 февраля, корреспондент «Известий».

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«Прошу назначить наказание Навальному в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей», — сказала гособвинитель Екатерина Фролова в ходе прений сторон.

Ранее во вторник в Бабушкинском суде Москвы состоялись прения сторон по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

В ходе заседания прокурор попросила признать блогера виновным. По словам Фроловой, вместо извинений «подсудимый продолжил оскорблять Артеменко в ходе процесса».

В свою очередь, защита Навального просит оправдать его по уголовному делу.

Судья Вера Акимова назначила оглашение приговора на 20 февраля. Тогда же Навальный сможет выступить с последним словом.

Сам ветеран Артеменко еще на прошлом заседании отказался от дальнейшего участия в процессе из-за плохого самочувствия, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по внесению поправок в Конституцию России.

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