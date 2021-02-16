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В Белом доме назвали «Северный поток – 2» плохой сделкой

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Энергетический проект «Северный поток – 2», по мнению администрации США, является плохой сделкой, так как делает Украину и Европу уязвимыми перед «российскими манипуляциями». Об этом 16 февраля в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Наша позиция по «Северному потоку – 2» была ясной и остается неизменной. Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями и потому что это идет вразрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности», — сказала она. Трансляция брифинга велась в Twitter.

Псаки также сообщила, что Вашингтон проведет консультации с союзниками и партнерами по действиям в отношении «Северного потока – 2». Она добавила, что США следят за действиями по завершению реализации проекта и сертификации газопровода. Если этот процесс не остановится, то Вашингтон применит санкции, которые, как отметила Псаки, являются одним из многих инструментов воздействия.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Вашингтон начал переговоры с Берлином по проекту «Северный поток – 2». Речь идет о будущем газопровода, включая санкции против компаний, участвующих в строительстве проекта. В ФРГ указали, что все обсуждения между правительствами двух стран ведутся в закрытом режиме.

Накануне глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст сообщил, что остановка строительства газопровода «Северный поток – 2» на переговорах с США обсуждаться не должна. По его мнению, хорошо, что администрация Джо Байдена готова вести переговоры по проекту, но это не значит, что стоит обсуждать вероятности остановки газопровода.

12 февраля американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении проекта.

16 февраля стало известно, что Вашингтон начал переговоры с Берлином по проекту «Северный поток – 2». Предположительно, обсуждается и вероятность санкций против компаний, участвующих в строительстве проекта. По предварительным данным, законодатели направили Байдену письмо, в котором заявили, что их обеспокоили сообщения СМИ о предложении пренебречь установленными законом санкциями. По мнению законодателей, позволить завершить газопровод «Северный поток – 2» для партнерства с Берлином будет неконструктивным шагом.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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