Крупные автопроизводители в США приостановили работу из-за непогоды

Заводы General Motors, Ford Motor и Toyota Motor, а также другие крупнейшие автопроизводители приостановили производство в США из-за экстремальных погодных условий. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что предприятие General Motors, которое находится в Арлингтоне в Техасе, не работает уже второй день. В понедельник, 15 февраля, оно приостановило деятельность из-за сбоев энергоснабжения, а также из-за невозможности рабочего персонала прийти на работу в связи с сильным снегопадом. Компания уже отменила несколько рабочих смен на заводах в Теннесси и Индиане.

Известный автопроизводитель Ford на заводах в Мичигане, Миссури и Огайо приостановил работу также из-за непогоды. Агентство отмечает, что заводы в Чикаго и Мичигане не работали во вторник утром.

Компания Toyota также была вынуждена отменить рабочую смену на заводах в Индиане, Кентукки, Миссисипи, Техасе и Западной Виргинии.

Ранее в этот день из-за сильного похолодания 24 американских города обновили температурные рекорды. Так, в городах Корпус-Кристи и Хьюстон штата Техас температура достигла восьми градусов ниже нуля впервые с 1895 и 1905 годов.

В Техасе в четверг, 11 февраля, начался зимний шторм, который длится до сих пор.

В штате Миннесота столбики термометра опустились до рекордных –38 градусов. В последний раз такая температура там фиксировалась в 1939 году. В одном из городов штата Небраска датчик термометра зафиксировал –33 градуса впервые с 1881 года.