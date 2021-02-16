Подозрение Шария в госизмене назвали на Украине расправой над свободой слова

Предъявление политику и блогеру Анатолию Шарию подозрения по двум уголовным статьям, включая измену родине, — продолжение расправы над свободой слова на Украине. Об этом говорится 16 февраля на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Как отметили в партии, Шарий пользуется заслуженной поддержкой и доверием украинцев, он стал жертвой политической травли, организованной Киевом. В политической силе подчеркнули, что за действиями против блогера без сомнения стоит президент Украины Владимир Зеленский, который пытается отомстить Шарию за его публикации, расправиться с ним за принципиальную и последовательную позицию.

«[C помощью Шария] жители Украины и весь мир узнавали правду о преступлениях власти: чудовищном повышении тарифов, поддержке властью радикалов, попрании прав граждан в медицинской, языковой, социальной сферах. <...> Это подозрение — очередной шаг в построении несамостоятельного, находящегося под внешним управлением полицейского государства, единственной целью которого является сохранение нынешнего положения дел, сохранение при власти Зеленского и его окружения, консервация внешнего управления, продолжение распродажи украинских активов и кабала для простых украинцев. Кабала настолько страшная и беспросветная, что власть больше не может мириться даже с минимальными проявлениями свободы слова в Украине», — отметили в партии.

Ранее в этот день стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила Анатолия Шария, лидера Партии Шария, в преступлениях, направленных против государства.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины — «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Кроме того, в ведомстве указывается на якобы подтвержденные экспертизой факты подрывной деятельности Шария против Украины.

Сам Шарий в эфире телеканала «112» заявил, что инициатором объявления подозрения в отношении него стал Зеленский.

Ранее, 7 ноября 2020 года, СБУ возбудила уголовное дело против Шария по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины из-за его критики действий Киева в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.