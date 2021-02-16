В РФ с марта станет обязательной установка пожарной сигнализации в новостройках

В России с марта 2021 года станет обязательной установка пожарной сигнализации в строящихся домах вне зависимости от высотности и площади. Такую информацию во вторник, 16 февраля, распространила пресс-служба МЧС РФ по итогам методического сбора под председательством главы ведомства Евгения Зиничева.

В ходе рассмотрения результатов 2020 года по основным направлениям деятельности ведомства было отмечено, что за последний год надзорные органы провели более 2 млн профилактических рейдов в жилом секторе. Кроме того, с 2018 года сотрудники ведомства совместно с региональными властями начали проводить работу по оборудованию жилья россиян пожарными извещателями.

Всего за два года работы было установлено свыше 417 тыс. приборов, которые позволили спасти от пожара более 1,2 тыс. граждан, в том числе 600 детей. За указанный период гибель несовершеннолетних от огня снизилась на 20%,а в прошлом году уменьшилось число пожаров в учреждениях здравоохранения, соцобслуживания и образования, подчеркнули в ведомстве.

«В этой связи было отмечено, что с марта текущего года начнет действовать свод правил, содержащий требование по установке пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах. Ими будут оборудоваться все новостройки, независимо от этажности дома и площади», — заявили в пресс-службе.

В МЧС также уточнили, что всего за год в стране было зарегистрировано почти 440 тыс. пожаров, более половины из которых связаны с возгоранием сухой растительности и мусора. Спасти на пожарах в 2020 году удалось свыше 192 тыс. граждан.

Основными причинами возгорания, по данным ведомства, становятся неосторожное обращение с огнем, а также аварийный режим электроприборов, сетей и неисправность печного отопления.

О том, что с 1 марта 2021 года на территории России вступают в силу требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий и сооружений, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации при их проектировании и капитальном ремонте, стало известно в начале этого года.

Так, согласно своду правил, отдельно стоящие в сельских населенных пунктах магазины продовольственных товаров, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты при площади здания не более 100 кв. м можно оборудовать вместо систем пожарной сигнализации автономными дымовыми пожарными извещателями.