Диетолог дала советы по борьбе с тягой к сладкому

Побороть тягу к сладкому можно путем налаживания питьевого режима. Об этом заявила диетолог Пуджа Мальхотра.

«Тяга к сахару — одно из важнейших препятствий для худеющих. Она может возникать из-за дефицита питательных микроэлементов или стресса, однако от нее можно избавиться с помощью эффективных способов», — приводит слова специалиста индийский портал NDTV.

По ее словам, важно пить много воды и не заставлять себя находиться в состоянии голода на протяжении долгого времени. Это только усугубляет ситуацию и вызывает желание съесть сахаросодержащий продукт, пояснила Мальхотра.

Рацион должен содержать продукты, богатые белком и клетчаткой. Как подчеркнула диетолог, эти питательные вещества дают человеку насыщение, вследствие чего ему не хочется добавить к приему пищи еще и сладкий продукт. При этом следует отказаться от рафинированных углеводов и ненатуральных подсластителей.

Мальхотра добавила, что сладости при желании можно заменить фруктами или сухофруктами, в частности, финиками, курагой или изюмом. Если же тяга к сладкому слишком сильна, лучше употреблять его небольшими порциями и ограничиться определенными днями, например, праздничными.

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