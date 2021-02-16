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Проект «Калейдоскоп культур народов Татарстана» разработают в этом году

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Академия наук РТ начнет в этом году разрабатывать проект под названием «Калейдоскоп культур народов Татарстана». Об этом сообщил президент АН РТ Мякзюм Салахов.

«В Год родных языков мы начинаем новый проект Института языка, литературы и истории совместно с Чувашским, Удмуртским, Марийским госинститутами и Институтом гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия под названием «Калейдоскоп культур народов Татарстана», — рассказал Салахов.

Проект будет включать экспедиции в населенные пункты с компактным проживанием чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и других народов для изучения их материальной и духовной культуры, передает ИА «Татар-информ». По итогам работы исследователи проведут круглый стол и издадут коллективную монографию.

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