Проект «Калейдоскоп культур народов Татарстана» разработают в этом году

Академия наук РТ начнет в этом году разрабатывать проект под названием «Калейдоскоп культур народов Татарстана». Об этом сообщил президент АН РТ Мякзюм Салахов.

«В Год родных языков мы начинаем новый проект Института языка, литературы и истории совместно с Чувашским, Удмуртским, Марийским госинститутами и Институтом гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия под названием «Калейдоскоп культур народов Татарстана», — рассказал Салахов.

Проект будет включать экспедиции в населенные пункты с компактным проживанием чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и других народов для изучения их материальной и духовной культуры, передает ИА «Татар-информ». По итогам работы исследователи проведут круглый стол и издадут коллективную монографию.