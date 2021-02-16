Очередной долгострой ввели в эксплуатацию в Артеме Приморского края

В городе Артем Приморского края сдали проблемный 17-этажный дом, возведенный на улице Лазо, 15/1. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в краевом правительстве.

Как рассказала гендиректор АО «Корпорация развития Приморского края» (оперативная дирекция НО «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края») Ольга Сун-жаю, в правах восстановлены 122 человека. Также в многоэтажке остались семь свободных жилых и два нежилых помещения. Сейчас они выставлены на продажу.

В правительстве отмечают, что это уже 13-й долгострой, который ввели в эксплуатацию за последние два года. При этом был использован новый региональный механизм завершения строительства за счет субсидии из краевого бюджета.

Дом на улице Лазо, 15/1 застройщик обещал сдать еще в 2015 году. В 2020-м объект был передан в Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморья и признан проблемным. Сейчас дому присвоен новый адрес: улица Интернациональная, 73.

26 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проблема долгостроев и обманутых дольщиков в 2020 году полностью решена в Мурманской и Псковской областях, республиках Алтай и Тыва, а также в Ненецком автономном округе.