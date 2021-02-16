Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Истребители Су-57 начнут применять совместно с дронами «Охотник»
Мир
Новые типы коронавируса выявили во всех провинциях Канады
Общество
В Госдуму внесли проект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой
Мир
В ФРГ заявили о закрытом характере переговоров с США по «Северному потоку – 2»
Общество
Курорт «Эльбрус» снова закрыли из-за двухметрового снега в горах
Общество
Функции Россвязи перешли в ведение Минцифры
Мир
В Японии определят количество одиноких людей с помощью переписи
Армия
В Пакистане заявили о готовности приобрести российское вооружение
Мир
В Германии оценили негативные последствия в случае отказа от СП-2

Дачу Громова в Петербурге переоборудуют под центр искусств

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петроградском районе Санкт-Петербурга появится новый центр искусств. Под эти цели планируют переоборудовать бывшую дачу главы лесной биржи купца В. Ф. Громова — объект культурного наследия, который находится на территории Лопухинского сада. Начальная цена проектно-изыскательских работ составляет около 20 млн рублей. В настоящее время ведется поиск подрядчика.

Как отмечает телеканал «78», дом № 13 на улице Академика Павлова был построен в 1850-е годы. В одном из корпусов дачи с 1938 по 1961 год работала Ленинградская студия телевидения, из которой 7 июля 1938 года была проведена первая телетрансляция, а с 1 сентября того же года началось регулярное вещание.

В Санкт-Петербурге к сентябрю этого года должна завершиться реставрация дома Набоковых на Большой Морской улице. Там располагается музей писателя. Ремонтные работы продолжаются с 2014 года. Вв здании разместится Петербургская детская школа искусств имени Бортнянского. Исторические помещения реставрируют поэтапно по заказу администрации Адмиралтейского района.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021