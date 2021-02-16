Дачу Громова в Петербурге переоборудуют под центр искусств

В Петроградском районе Санкт-Петербурга появится новый центр искусств. Под эти цели планируют переоборудовать бывшую дачу главы лесной биржи купца В. Ф. Громова — объект культурного наследия, который находится на территории Лопухинского сада. Начальная цена проектно-изыскательских работ составляет около 20 млн рублей. В настоящее время ведется поиск подрядчика.

Как отмечает телеканал «78», дом № 13 на улице Академика Павлова был построен в 1850-е годы. В одном из корпусов дачи с 1938 по 1961 год работала Ленинградская студия телевидения, из которой 7 июля 1938 года была проведена первая телетрансляция, а с 1 сентября того же года началось регулярное вещание.

В Санкт-Петербурге к сентябрю этого года должна завершиться реставрация дома Набоковых на Большой Морской улице. Там располагается музей писателя. Ремонтные работы продолжаются с 2014 года. Вв здании разместится Петербургская детская школа искусств имени Бортнянского. Исторические помещения реставрируют поэтапно по заказу администрации Адмиралтейского района.