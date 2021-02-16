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Глава МИД Украины захотел «выжать максимум» из минского процесса

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Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на потенциал переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, которые проходят в рамках интересов Трехсторонней контактной группы, пока еще не исчерпан. Об этом во вторник, 16 февраля, он заявил на брифинге, трансляция которого велась в Facebook МИД Украины.

«Минский процесс сейчас скорее живой, чем мертвый, он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас необходимо работать в границах минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины», — отметил Кулеба.

Формат и содержание: что изменилось за год после нормандского саммита
И почему процесс урегулирования в Донбассе по-прежнему находится в тупике

Ранее, 16 января, правительство Украины опубликовало законопроект о переходном периоде для Донбасса. В случае возвращения региона под свой контроль Киев обещает провести украинизацию и люстрацию. Грозит лишить жителей Донбасса избирательных прав, отказаться от всеобщей амнистии и особого статуса региона. Эксперты говорят, что украинские власти таким образом имитируют работу по реинтеграции.

Закон также разрешает провести местные выборы в Донбассе только через два года после «деоккупации». При этом голосование в регионе должно пройти одновременно с такими же выборами на Украине, которые проходят раз в пять лет. Получается, если Донбасс вернется под контроль Киева за год до местных выборов на Украине, то голосования региону придется ждать шесть лет. Минские соглашения, наоборот, предписывают сначала провести выборы, а потом возвращать неподконтрольные территории Киеву.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы и в нормандском формате. Москва неоднократно призывала Киев исполнить свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей. Однако на Украине всё чаще заявляют о необходимости пересмотреть Минские договоренности.

15 февраля дидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что у Минских договоренностей нет никаких перспектив, а их выполнение станет актом капитуляции.

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