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МВД начало проверку школы после урока с имитацией митинга

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МВД проводит служебную проверку в школе № 42 в Нижневартовске, где на одном из «Уроков мужества» была поставлены сценка имитации митинга. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила пресс-служба Управления МВД России по ХМАО.

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«Начальником управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре полковником полиции Дамиром Сатретдиновым назначено проведение служебной проверки по факту проведения в одном из учебных заведений Нижневартовска уроков, включающих в себя элементы обеспечения безопасности на массовых мероприятиях», — сообщается на сайте ведомства.

На снятых кадрах запечатлено, как часть учеников в шлемах с щитами и дубинками пытаются противостоять сверстникам, забрасывающих их игровыми мячами. Одного из школьников уносят после сымитированного нападения с кулаками.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в соцсетях. Адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

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