Жительница Хабаровска оформила на умершую сестру кредиты на 2 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске раскрыли кражу более 2 млн рублей у крупного банка. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В отделение полиции с заявлением обратились представители финансового учреждения. По их словам, в сентябре 2020 года хабаровчанка взяла два займа на общую сумму 2,115 млн рублей, однако от возврата денег устранилась. Позже служба безопасности банка установила, что женщина не могла оформить на себя кредиты, так как скончалась за несколько дней до подачи заявок.

Как выяснилось, телефоном погибшей воспользовалась ее сестра. Она оформила кредиты через мобильное приложение, а затем обналичила деньги в разных отделениях банка.

Подозреваемая задержана. Ранее она уже была судима за присвоение денежных средств. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.